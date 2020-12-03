سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قافلة للتحالف الدولي تدخل سوريا من إقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2020-12-03T20:58:55+0000
قافلة للتحالف الدولي تدخل سوريا من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عبرت قافلة محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية تعود للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس من العراق إلى مناطق الإدارة الذاتية الكوردية شمال شرق سوريا.

ودخلت القافلة من إقليم كوردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي متجهةً إلى القواعد العسكرية التابعة للتحالف في ريف الحسكة، حسب بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وضمت القافلة 40 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات إضافة إلى صهاريج وقود.

وكان النائب العام لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" كيفين كوبسي قد قال خلال مؤتمر صحفي في قاعدتهم بمدينة رميلان ٢٤ نوفمبر المنصرم أن التحالف الدولي سيستمر في تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لأن الحرب ضد داعش لم تنته في شمال وشرق سوريا.

و"قسد" شريك رئيسي للتحالف الدولي في محاربة داعش منذ عام 2014، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.

related

القوات المشتركة: مقتل نحو 1300 مدني بطريقة غير مقصودة بسوريا والعراق

Date: 2019-07-26 22:05:17
القوات المشتركة: مقتل نحو 1300 مدني بطريقة غير مقصودة بسوريا والعراق

التحالف الذي تقوده واشنطن قتل 1319 مدنيا في الحرب ضد داعش

Date: 2019-06-28 13:01:29
التحالف الذي تقوده واشنطن قتل 1319 مدنيا في الحرب ضد داعش

بينهم عناصر بأجهزة صدام حسين.. من هي القيادات الداعشية التي أسقطها التحالف؟

Date: 2019-11-14 13:41:40
بينهم عناصر بأجهزة صدام حسين.. من هي القيادات الداعشية التي أسقطها التحالف؟

تفجير يستهدف معدات للتحالف الدولي في العراق

Date: 2020-10-11 11:14:52
تفجير يستهدف معدات للتحالف الدولي في العراق

بعد انسحابات التحالف .. هل القوات العراقية قادرة على حماية القواعد العسكرية؟

Date: 2020-03-30 16:27:49
بعد انسحابات التحالف .. هل القوات العراقية قادرة على حماية القواعد العسكرية؟

استنفار امني غربي الانبار بعد معلومات بتسلل عشرات دواعش من سوريا

Date: 2020-04-27 16:35:49
استنفار امني غربي الانبار بعد معلومات بتسلل عشرات دواعش من سوريا

وزيران امريكيان يصفان الضربات في العراق بـ"الناجحة" وكتائب حزب الله تتوعد بالرد

Date: 2019-12-30 06:31:10
وزيران امريكيان يصفان الضربات في العراق بـ"الناجحة" وكتائب حزب الله تتوعد بالرد

القوات الامريكية تنسحب من قاعدة عسكرية في بغداد

Date: 2020-08-22 14:07:53
القوات الامريكية تنسحب من قاعدة عسكرية في بغداد