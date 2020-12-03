قافلة للتحالف الدولي تدخل سوريا من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عبرت قافلة محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية تعود للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس من العراق إلى مناطق الإدارة الذاتية الكوردية شمال شرق سوريا.

ودخلت القافلة من إقليم كوردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي متجهةً إلى القواعد العسكرية التابعة للتحالف في ريف الحسكة، حسب بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وضمت القافلة 40 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات إضافة إلى صهاريج وقود.

وكان النائب العام لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" كيفين كوبسي قد قال خلال مؤتمر صحفي في قاعدتهم بمدينة رميلان ٢٤ نوفمبر المنصرم أن التحالف الدولي سيستمر في تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لأن الحرب ضد داعش لم تنته في شمال وشرق سوريا.

و"قسد" شريك رئيسي للتحالف الدولي في محاربة داعش منذ عام 2014، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.