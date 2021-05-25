قافلة عائلات داعش تعبر الحدود العراقية تحت حراسة مشددة

شفق نيوز/ دخلت قافلة عائلات داعش، يوم الثلاثاء، الأراضي العراقية قادمة من مخيم الهول السوري.

وأبلغ مصدر أمني رفيع المستوى وكالة شفق نيوز؛ أن الحافلات الخاصة بنقل عائلات عناصر داعش دخلت الحدود العراقية السورية تحت حماية امنية مشددة، مشيرا إلى ان طريق مرورها سيكون عبر سنجار وربيعة باتجاه مخيم الجدعة.

ولفت المصدر؛ إلى أن القوات الامنية في جنوب الموصل تعمل على تخصيص طريق خاص بالمخيم فقط لمنع اقتراب المدنيين منه.

وكان مصدر مطلع أبلغ كالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم؛ ان "٩٤ عائلة تتألف من ٣٨١ شخصا خرجت الساعة ٤ مساء اليوم من مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية".

وأوضح المصدر أن "العائلات تم نقلهم من المخيم عبر ١٠ باصات قدمت من العراق صباح اليوم".

في حين؛ اعتبرت النائبة السابقة فيان دخيل، يوم الثلاثاء، نقل عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول بموارد حكومية عبر قضاء سنجار، اهانة كبيرة للضحايا الذين سقطوا على يد التنظيم الإرهابي.