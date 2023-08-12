إحباط هروب الجاني عبر مطار بغداد.. قاضٍ عراقي يتعرض للطعن على يد نجله (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بأن قاضياً تعرض للطعن بسلاح أبيض من قبل نجله الذي حاول الفرار إلى خارج العراق، فيما أكدت قيادة شرطة الكرخ اعتقال الجاني في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القاضي يعمل في محكمة جنايات الكرخ، وقام ابنه بطعنه بسكين داخل منزلهم في حي تونس، وعندما قام أحد عناصر حماية القاضي بمحاولة نقله إلى المستشفى، عاد الابن مجدداً وطعن أباه، وفرّ إلى جهة مجهولة".

وبين أنه "تم تشكيل فريق عمل أمني وبعد متابعة كاميرات المراقبة تم رصد الابن متوجهاً إلى مطار بغداد الدولي وجرى تبليغ السلطات الأمنية في المطار وتعميم أوصافه حيث تم إلقاء القبض عليه".

وأشار المصدر إلى أن "الحالة الصحية للقاضي مستقرة حالياً".

بدورها ذكرت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات عن قيام أحد المتهمين بالتشاجر مع والده وطعنه بسكين والذهاب إلى جهة مجهولة، تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير مركز شرطة مطار بغداد".

وبينت أنه تم توجيه فريق العمل "بضرورة الوصول إلى مكان تواجد المتهم والذي توجه إلى المطار في محاولة للهرب حيث تمكنت مفارز القيادة بالتعاون مع مفارز مديرية الجوازات وباقي الجهات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم واصطحابه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".