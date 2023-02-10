"قاصر ومختل".. اعتقال المتهم بحرق أحد مقار الديمقراطي الكوردستاني في كركوك

شفق نيوز / أعلنت شرطة كركوك، مساء الجمعة، اعتقال منفذ جريمة حرق أحد مقار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في المحافظة.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق العمل في مكافحة الإجرام، ألقى القبض على منفذ جريمة حرق أحد مقار الحزب الديمقراطي في محافظة كركوك".

وأضافت أن "المتهم تبين أنه (قاصر ومختل عقلياً) بعد متابعته عبر كاميرات المراقبة"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتسليمه الى مركز شرطة آزادي وفق الاختصاص الوظيفي.