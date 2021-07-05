قاسم مصلح يعلن محاصرة منطقة غربي الأنبار "تشهد تحركات ارهابية"

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، يوم الاثنين، عن محاصرة قوات الحشد الشعبي لمنطقة الرتكة غربي المحافظة، مشيراً إلى أنها شهدت تحركات لتنظيم "داعش".
وقال مصلح في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من ألوية الحشد الشعبي 13 - 17- 18- 19 تحاصر منطقة الرتكة التي شهدت تحركات لعناصر داعش الارهابي"، مبيناً أن تلك التحركات "نتج عنها استهداف مقاتلي الحشد، صباح اليوم".
وأضاف مصلح، أن "فلول داعش الإرهابي استهدفت صهريج ماء مخصص للدعم اللوجستي من دون إصابات تذكر"، موضحاً أن "قواتنا حاصرت منطقة تواجد الدواعش وبدأت بتبادل إطلاق النار معهم".