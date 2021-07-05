قاسم مصلح يعلن محاصرة منطقة غربي الأنبار "تشهد تحركات ارهابية"

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، يوم الاثنين، عن محاصرة قوات الحشد الشعبي لمنطقة الرتكة غربي المحافظة، مشيراً إلى أنها شهدت تحركات لتنظيم "داعش".

وقال مصلح في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من ألوية الحشد الشعبي 13 - 17- 18- 19 تحاصر منطقة الرتكة التي شهدت تحركات لعناصر داعش الارهابي"، مبيناً أن تلك التحركات "نتج عنها استهداف مقاتلي الحشد، صباح اليوم".

وأضاف مصلح، أن "فلول داعش الإرهابي استهدفت صهريج ماء مخصص للدعم اللوجستي من دون إصابات تذكر"، موضحاً أن "قواتنا حاصرت منطقة تواجد الدواعش وبدأت بتبادل إطلاق النار معهم".