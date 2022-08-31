قاسم الاعرجي يرأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق بأحداث الخضراء: التحقيق سيكون حيادياً

شفق نيوز/ ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث المنطقة الخضراء.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة تشكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة برئاسة مستشار الأمن القومي وعضوية ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني.

وتتولى اللجنة وفقاً للبيان، "مسؤولية تقصي الحقائق عن الأحداث التي جرت داخل المنطقة الخضراء، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وتمخض عن الاجتماع، "تشكيل لجان فرعية، للتحرك بشكل ميداني، من أجل تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء".

كما وجه الأعرجي، بأن "يكون التحقيق بشكل حيادي، مؤكدا أن الذين استشهدوا وجرحوا هم جميعا أبناؤنا، ولا نميل في تقصي الحقائق إلا للعراق".

وكان صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبدى ، اليوم الأربعاء، امتعاضه الشديد إزاء عزم الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية بعقد جلسة لمجلس النواب تمهدياً للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية، فيما وصف هذه المواقف الصادرة من الإطار بـ"الوقحة"، أعتبر أن التيار الصدري بات "عدوهم الأول بكل الوسائل المتاحة" باستثناء العنف في حال لم يعلنوا الحداد على ضحايا احتجاجات "ثورة عاشوراء".

كما هدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بإعلان خلو المنصب وفقاً للمادة 81 من الدستور العراقي في حال استمرار الفوضى والصراع.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم امس الثلاثاء، بانسحاب أنصاره المسلحين وغير المسلحين من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم الذي امتد لنحو شهر كامل، وبذلك أنهى مواجهات مسلحة اندلعت، يوم الاثنين 29 اب واستمرت حتى قبل انتصاف ظهيرة الثلاثاء 30 اب 2022.