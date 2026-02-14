قادم من البصرة.. ضبط متهم بحوزته 6 قطع أثرية في بابل

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم السبت، القبض على متهم قادم من محافظة البصرة بعد ضبطه متلبساً بحيازة ست قطع يشتبه بكونها أثرية أو تراثية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات، وجهت ضربة أمنية حازمة أسفرت عن إلقاء القبض على متهم قادم من محافظة البصرة/ قضاء القرنة".

وأوضحت أن "عملية اعتقال المتهم جاءت بعد ضبطه متلبساً بحيازة ست قطع مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام يشتبه بكونها أثرية أو تراثية، في محاولة تمس الإرث الحضاري والوطني".

وأشارت إلى "ضبط المبرزات الجرمية أصولياً وتنظيم محضر قانوني كامل، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".