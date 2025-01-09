قادمة من الهول.. دخول 191 عائلة من عناصر داعش إلى العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بوصول 191 عائلة من عائلات عناصر تنظيم داعش إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "العراق تسلم 191 عائلة من عائلات داعش ما يعادل 710 أفراد"، مبيناً أن "هذه العائلات تتألف من سكان محافظات نينوى، صلاح الدين، والأنبار، وتعد هذه الدفعة جزءًا من الوجبة الثامنة عشرة من عمليات إعادة تأهيل العائلات".

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تهدف إلى إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى العراق، حيث يتم نقلهم عبر منفذ ربيعة الحدودي، ثم يخضعون لتدقيق أمني في مخيم الجدعة قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.

يُذكر أن العراق قد استعاد في وقت سابق دفعات متعددة من العائلات العراقية من مخيم الهول، حيث تم نقل 706 أشخاص من 181 عائلة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، و185 عائلة في نيسان/أبريل 2024، و173 عائلة في حزيران/يونيو 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإغلاق مخيم الهول والحد من التهديدات الأمنية عبر الحدود مع سوريا.