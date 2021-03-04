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قادمة من الموصل.. قوة من مغاوير الجيش تصل ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-03-04T08:41:44+0000
قادمة من الموصل.. قوة من مغاوير الجيش تصل ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بوصول قوة من الجيش إلى مدينة الناصرية تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من مغاوير الجيش الفرقة 15 وصلت إلى مدينة الناصرية عبر قاعدة الإمام علي الجوية للمساهمة بتأمين زيارة بابا الفاتيكان (فرنسيس) والذي من المؤمل ان يصل المحافظة نهاية الأسبوع الجاري"، لافتا إلى أن "القوة الأمنية كانت قادمة من الموصل حيث كانت تتمركز هناك".

وبين المصدر، أن "هذه القوة هي الثانية من نوعها التي تصل ذي قار خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد قوة الفرقة التكتيكية الخاصة بمجلس الوزراء".

هذا ويجري بابا الفاتيكان، زيارة تاريخية إلى العراق تبدأ في يوم الجمعة الخامس من شهر شباط الجاري، وتكون محطته الأولى بغداد، قبل أن ينتقل إلى النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، ليتوجه بعدها إلى مدينة أور الأثرية في ذي قار، حيث ولادة النبي إبراهيم، وقبل اختتام زيارته هذه سيتوجه إلى كل من محافظة نينوى وإقليم كوردستان.

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