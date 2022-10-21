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"قادمة من الخليج".. السلطات العراقية تفكك خلية "خططت لـ"أعمال عنف بإيران"

Category: أمـن

Date: 2022-10-21T10:02:08+0000
"قادمة من الخليج".. السلطات العراقية تفكك خلية "خططت لـ"أعمال عنف بإيران"

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بناحية السيبة في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بتفكيك خلية قال إنها كانت تروم تنفيذ "مخطط لزعزعة الأمن والإستقرار وإحداث أعمال عنف في إيران".

وأبلغ المسؤول وكالة شفق نيوز، بأن "الخلية كانت قادمة من دول الخليج وبحجة انها تنقل بضائع تجارية لإيران عبر العراق، وأثناء تفتيشها من قبل الاجهزة الامنية مساء يوم امس في أطراف ناحية السيبة قبل الانتقال للجانب الإيراني عثرت بحوزة أفرادها على عملات نقدية مختلفة ومواد شديدة الانفجار ورمانات يدوية واسلحة أخرى".

وبين، ان "القوة الامنية على الفور اعتقلت أفراد الخلية وهم 7 من الجنسية الإيرانية وشخص ثامن من دولة الهند"، لافتا إلى أنه "تم نقلهم لمركز تحقيق خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهم".

وأضاف المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه، ان "التحقيقات الأولية مع الخلية تشير إلى أنها كانت تنوي زعزعة الأمن والاستقرار وافتعال أعمال عنف في الجانب الإيراني".

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