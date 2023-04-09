قادماً من دولة مجاورة.. الاستخبارات العراقية تعتقل تاجر مخدرات بحوزته 10 آلاف حبة

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العراقية، يوم الاحد، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة قادماً من دولة مجاورة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، قوة أمنية من الاستخبارات القت القبض على احد تجار المخدرات أثناء تجاوزه الحدود قادما من احدى دول الجوار غرب محافظة نينوى وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر بأكثر من 10الاف حبة.

وبينت أن ذلك جاء اثر جهود استخبارية متميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ملاحقة شبكات تجارة المواد المخدرة، مشيرة الى أن كمينا محكما اسفر عن القاء القبض على التاجر اثناء محاولته تجاوز الحدود من احد دول الجوار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اصوليا