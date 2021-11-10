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قادما من بلد مجاور .. المستشار العسكري لداعش في "ولاية نينوى" بقبضة الأمن

Category: أمـن

Date: 2021-11-10T07:23:29+0000
قادما من بلد مجاور .. المستشار العسكري لداعش في "ولاية نينوى" بقبضة الأمن

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن الإطاحة بالمستشار العسكري فيما يسمى بـ"ولاية نينوى" في تنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بجهد إستخباري مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من أحدى دول الجوار".

وأشارت الى "تدوين اقواله اصولياً واعترف بقيادته للارهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية ابان عمليات التحرير كما تدرج بعدة مناصب ادارية ومالية في عصابات داعش اهمها اميراً لاحدى قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة فضلا عن منصب المسؤول المالي لذات الولاية".

ولفتت الخلية الى "إحالته الى الجهات القانونية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

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