قادة عسكريون عراقيون يطلعون على انتشار القطعات الامنية بالحدود مع سوريا

شفق نيوز/ وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الامير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، يوم الأربعاء، إلى الشريط العراقي السوري، يرافقهما وفد عسكري كبير.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القادة العسكريين وصلوا لمتابعة انتشار القطعات الامنية وانفتاح خطوط الصد".

وضم الوفد إلى جانب يارالله والمحمداوي، معاون العمليات وقائد القوات البرية وقائد الفرقة المدرعة التاسعة ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية.

وأمس الثلاثاء، أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة نينوى عبد القادر الدخيل،، أن الوضع الأمني في المحافظة آمن بنسبة 100%، مشدداً على أن الحدود مع الجانب السوري تحت السيطرة الكاملة للقوات العراقية.