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قادة البيشمركة والجيش يجتمعون في كولاجو لسد "فجوات أمنية" والقضاء على "الإرهابيين"

Category: أمـن

Date: 2022-07-25T11:52:04+0000
قادة البيشمركة والجيش يجتمعون في كولاجو لسد "فجوات أمنية" والقضاء على "الإرهابيين"

شفق نيوز/ عقد قادة في البيشمركة والجيش العراقي، يوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مشتركا في منطقة كولاجو الواقعة بأطراف قضاء كلار بين محافظتي السليمانية وديالى، لسد الفجوة الأمنية وزيادة التنسيق للقضاء على تهديد "الإرهابيين" في المنطقة.

ومثّل قوات البيشمركة قائد اللواء الخامس العميد كاوا غريب فيما مثّل الوفد العسكري الاتحادي قائد الفرقة الاولى في الجيش العراقي اللواء طه عسكر مظلوم.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجانبين اجتمعا لمناقشة الوضع الامني في منطقة كولاجو الواقعة بين حدود ادارة گرميان و ادارة محافظة ديالى وسبل ملء الفراغات الامنية التي ينشط فيها التنظيم الارهابي".

واوضح المصدر، إن "الإرهابيين وبسبب الفجوة الأمنية في منطقة كولاجو ومحيطها يهاجمون وبشكل متكرر القوات الأمنية والمواطنين، ولكن الآن تنتشر قوات البيشمركة والجيش العراقي في هذه المناطق".

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