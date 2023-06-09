قاتل مأجور وتاجر مخدرات.. الأمن العراقي يطيح بـ"دكتور الإجرام"

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن العراقية، يوم الجمعة، الإطاحة بأشهر رئيس عصابة في محافظة ميسان جنوبي البلاد، وذلك بعد خطة محكمة وعملية نوعية مختلفة عن الملاحقات السابقة.

وأخبر مصدر أمني مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "قوة عسكرية كبيرة تابعة لقيادة عمليات محافظة ميسان، اشتبكت بعملية نوعية فجر اليوم مع المطلوب (سيد جعفر) ومجموعته، في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الميمونة مما أدى إلى مقتله مع اثنين من أفراد مجموعته، وإصابة أحد الجنود بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "العملية الأخيرة تأتي بعد محاولات سابقة لم ينتج عنها الإطاحة بالجرم الذي يعد أشهر رئيس عصابة في ميسان، كما أنه قاتل مأجور وتاجر مخدرات، ونفذ العديد من عمليات السلب".

في شأن آخر، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل حالتي غرق لطفلين شقيقين جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر، الوكالة، أن "أجهزة الأمن تمكنت من انتشال جثتي شقيقين من نهر الفرات بناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "المجني عليهما تبلغ أعمارهما 13 سنة و10 سنوات".

وأوضح المصدر، أن "الطفلين كانا يتعلمان السباحة في نهر الفرات، حيث تم إرسال جثتيهما إلى الطب لإكمال الإجراءات القانونية لهما".