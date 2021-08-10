قاتل مدير بلدية كربلاء.. طالب دكتوراه ويسكن بأرقى أحياء المحافظة

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في بلدية كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن معلومات تتعلق بالتجاوز الذي راح ضحيته مدير بلدية كربلاء عبير سليم، خلال إشرافه على رفعه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوز عبارة عن بناية وليس تجاوزا صغيرا أو من الجينكو"، مشيرًا إلى أن "قاتل مدير البلدية طالب دكتوراه ويسكن في واحد من أرقى أحياء المحافظة".

وتابع، أنه "تم تبليغه (القاتل) لأكثر من مرة بأن يزيل التجاوز ولكنه لم يستجب باعتبار هناك بعض جهات تسنده".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، بوفاة مدير بلدية المحافظة جراء إصابته بطلق ناري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية رفقة اثنين من موظفي البلدية.

واضاف المصدر؛ أن مجموعة من الاشخاص قاموا باصابة الخفاجي اثناء حملة لرفع التجاوزات على طريق الحر قرب كلية الصفوة، نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج غير انه فارق الحياة متأثرا بتلك الاصابة.