"قاتل خطير" يشعل اشتباكات مسلحة عنيفة في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، بان قوة أمنية دخلت باشتباكات مسلحة عنيفة مع أفراد عصابة لتجارة المخدرات وسط احد الاحياء الشمالية لمركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية مشتركة ألقت القبض على زعيم عصابة لتجارة المخدرات وهو خطير ومتهم بارتكاب جريمة قتل شخصين على طريق المطار وسط مدينة النجف قبل أشهر من الآن"، لافتا إلى أن "عملية اعتقاله جرت في حي الوفاء الهندي احد الاحياء الشمالية للمدينة".

وبين المصدر، أن " القوة الأمنية لا تزال تخوض اشتباكات مع أفراد زعيم العصابة المعتقل (حتى لحظة نشر الخبر) بعد محاصرتهم في معقلهم حي الوفاء".

وأشار المصدر إلى أن الأنباء الأولية تفيد بإصابة اثنين من أفراد الأمن خلال الاشتباكات.