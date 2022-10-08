قاتل العقيد في ذي قار يعترف.. وسبب الجريمة غريب 

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقاتل العقيد رحيم سنيد عند ساحة التعداد الصباحي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قاتل العقيد رحيم سنيد، افاد امام قاضي التحقيق بأنه لم يكن هناك تكراراً في الواجبات، وما حدث حالة هستيرية تعرض لها فجأة بسبب مشاكل كان يعاني منها داخل منزله، ما سبب دخوله متأخراً للدوام".

وبين المصدر، ان "القاتل كان يلقب بــ (المله)، بسبب خلقه الرفيع بين أقرانه"، مضيفا ان "إفادة الشهود وكاميرات المراقبة أثبتت أنه لم يكن هناك شيء مخالف للتعليمات العسكرية قد ارتكبها الضابط المجنى عليه بحق الجاني".

وصباح اليوم السبت، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية تمكنت من اعتقال المنتسب الذي أقدم على قتل العقيد رحيم سنيد، آمر شرطة نجدة الجزيرة أثناء التعداد الصباحي ضمن محافظة ذي قار.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن العقيد (رحيم سنيد راشد) مواليد 1968، معاون مدير النجدة في ذي قار وآمر قاطع نجدة الجزيرة، وقد قتل على يد العريف (مصطفى شمخي رهيف) مواليد 1987 في المديرية، فيما تشير مصادر أمنية إلى أن سبب إطلاق النار هو "تكرار العقوبة" من قبل الضابط الضحية بحق المنتسب الجاني.