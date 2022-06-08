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أف 16 العراقية تجهز على "إرهابي" والاستخبارات تعتقل 5 آخرين في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-06-08T15:30:21+0000
أف 16 العراقية تجهز على "إرهابي" والاستخبارات تعتقل 5 آخرين في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء، مقتل "إرهابي" والقبض على 5 آخرين بقصف جوي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهوا ضربة اربكت العدو، بعد أن تمكنوا من رصد مجموعة إرهابية خطرة جداً تشكل مفرزة في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار"، مبينة أن "العملية جاءت بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن الوكر الذي كان فيه عناصر هذه المفرزة، اذ دكت طائرات F_16 العراقية هذا الوكر".

وأضافت، "بعدها شرع طيران الجيش بتنفيذ عملية إنزال جوي للأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب على المكان المستهدفة وعثرت القوة على جثة إرهابي، فيما القت القبض على ارهابي جريح جراء الضربات الموجعة، في غضون ذلك تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من ملاحقة عجلة حمل بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية كانوا يحاولون الهرب من قصف الطائرات".

وتابعت، "كانت نتائج هذه العملية التي جاءت بمعلومات مؤكدة من فرسان وكالة الاستخبارات، قتل إرهابي والقاء القبض على خمسة آخرين"، مشيرة الى ان "هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية بكل المقاييس وتطور كبير في رصد وتحليل المعلومات الاستخبارية ووضع الخطط السريعة والدقيقة".

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