في 6 محافظات.. الأمن الوطني يعتقل 21 متهماً بتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على 21 متهماً بالمتاجرة بالمواد المخدرة في ست محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بمتابعة استخبارية وميدانية متواصلة لأنشطة الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن البلاد وشبابه بالمخدرات، فقد ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على 21 متهماً بتجارة المخدرات ونقلها بين المحافظات".

وبين أنه "في محافظة بابل وبعد متابعة دقيقة من قبل مفارز جهازنا لأحد تجار المواد المخدرة جرى القبض عليه بعد استدراجه بكمين محكم وبحوزته نحو 49 ألف حبة من الكبتاغون المخدرة".

وأشار إلى أنه "في محافظة واسط تمكنت مفارزنا من الإطاحة بتاجر مخدرات جرى استدراجه من محافظة ميسان وبحوزته 2 كغم من مادة الكريستال".

وتابع الجهاز "وفي الوقت نفسه نفذت مفارز الجهاز عمليات متفرقة في محافظات كربلاء، والنجف، وكركوك، وديالى، وألقت خلالها القبض على 19 متهماً بتجارة وترويج المواد المخدرة صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية".

وختم الجهاز في بيانه "تم إحالة المتهمين جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".