في 6 محافظات.. الشرطة المجتمعية توقف 25 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية العراقية، يوم الخميس، عن إحباط 25 محاولة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري، بينها حالة لزوج يقع ضحية لزوجته.

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها منعت خلال الأسبوع الجاري تسع حالات ابتزاز إلكتروني لفتيات وزوج من قبل زوجته، أربع حالات منها في محافظة الأنبار، واثنتان في العاصمة بغداد، وواحدة في كل من محافظات ذي قار وكركوك والديوانية.

وأشارت إلى أن المفارز سجلت 16 حالة تعنيف أسري لنساء وفتيات وأطفال وشاب، ست حالات منها في الانبار، وخمس في بغداد، وحالتان في كل من نينوى وكركوك، وحالة واحدة في الديوانية.

وأكدت الشرطة المجتمعية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنَّفين، بعد أن قامت بتأمين حسابات ضحايا الابتزاز، وتعهدت بزيارة ومتابعة أحوال ضحايا التعنيف الأسري ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة بغية تقديم الدعم اللازم لهم.