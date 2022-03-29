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في 5 محافظات.. اعتقال إرهابي يبتز الشركات وقتل مفرزة لداعش بضربة جوية

Category: أمـن

Date: 2022-03-29T12:23:19+0000
في 5 محافظات.. اعتقال إرهابي يبتز الشركات وقتل مفرزة لداعش بضربة جوية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن القبض على إرهابي يبتز الشركات النفطية جنوبي العراق، وضبط 18 عجلة محملة بمعدات ومشتقات نفطية غير مرخصة في خمس محافظات، فيما قضت طائرات القوة الجوية على مفرزة لداعش في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت بعمليتين منفصلتين من القاء القبض على متهم بالإرهاب في محافظة ذي قار وذلك لقيامه بتهديد وابتزاز الشركات النفطية العاملة ضمن محافظة البصرة".

وأضافت انه "تم ضبط ١٨ عجلة والقاء القبض على سائقيها، اربع منها محملة بمعدات نفطية كبيرة الحجم  دون أوراق او موافقات رسمية في محافظه صلاح الدين، وبعضها محملة بمنتج نفطي بدون اوراق رسمية او موافقات بالحمولة في محافظات بغداد وكركوك وكربلاء والبصرة".

واشارت الى انه "تم ضبط العجلات اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية".

من جانب آخر، قالت الخلية في بيان، إن "طائرات F_16 العراقية قصف مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات المقر المتقدم في كركوك وحولوها الى اشلاء في وادي الشاي".

وبينت ان "هذه الضربة جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

واكدت انه "بحسب المعلومات المتوفرة فان هذه المفرزة الإرهابية التي قتلت في هذه العملية النوعية، هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك".

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