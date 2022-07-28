في 4 محافظات.. ضبط سبع محطات وقود مخالفة واعتقال 4 متهمين بتهريب منتجات نفطية

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، ضبط سبعة محطات وقود متنقلة وأربعة عجلات مخالفة في محافظات مختلفة مع إلقاء القبض على أربعة متهمين.

وقالت المديرية في بيان ورد.لوكالة شفق نيوز إن "بإشراف مباشر من قبل المدير العام اللواء غانم الحسيني، نفذت قطعات مديرتنا عمليات عدة في أربعة محافظات أسفرت تلك العمليات عن ضبط سبعة محطات وقود متنقلة غير رسمية في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، واشترك في هذا الواجب الفوج الخامس مع مركز شرطة نفط ديالى وبالتعاون مع الاستخبارات".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته (شاحنة) من قبل سيطرة شرطة النفط في جلولاء في محافظة ديالى، تحمل خزاناً محوراً إضافيا، وإلقاء القبض على متهم وضبط عجلته (صهريج) من قبل سيطرة شرطة النفط مستودع المشاهدة في بغداد، لعدم وجود موافقات رسمية في المنتوج".

كما تم، بحسب البيان، "ضبط عجلة (دعلج) تحمل منتوجاً نفطياً سعة 23000 لتر في محافظة البصرة وإلقاء القبض على سائقها، لعدم وجود موافقات رسمية من قبل مفارز قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الجنوب، وضبط عجلة (صهريج) في محافظة ذي قار من قبل سيطرة شرطة النفط (تل اللحم)، وذلك لوجود تباين في أرقام العجلة مع الموافقات مع إلقاء القبض على سائقها".