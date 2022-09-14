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في 4 محافظات.. إحباط 6 محاولات ابتزاز لفتيات واعتقال المبتزين

Category: أمـن

Date: 2022-09-14T12:24:37+0000
في 4 محافظات.. إحباط 6 محاولات ابتزاز لفتيات واعتقال المبتزين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاربعاء، القاء القبض على ستة أشخاص قاموا بابتزاز ست فتيات في أربع محافظات عراقية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشرطة المجتمعية تمكنت من إحباط ست محاولات للابتزاز، حيث قام شخصان في العاصمة بغداد بمحاولة ابتزاز فتاتين، كما حاولا آخران في الأنبار بالعمل نفسه، وواحد في كل من محافظتي النجف وكركوك.

وبينت انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، بعد قيامهم بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا.

واشارت الى ان هذه العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من الضحايا تفيد بتعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص حاولوا استدراجهن لأجل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة أو تسليمهم أموالا أو القيام بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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