في 4 محافظات بينها بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين وضبط متفجرات

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بتمكن الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على "ارهابيين" اثنين في بغداد وديالى، وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في الانبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اكدت وجود ارهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في بغداد منطقة الشعب وجلولاء في ديالى".

وأضافت أن "مفارز شُعبْ الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ والفرقة الخامسة وباسناد من القوات البرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٤٤ ( بغداد) و الفوج الثالث لواء المشاة ٥٣ ( ديالى) تمكنت من القبض عليهما".

وأشارت إلى أن "معلومات اخرى لدى تلك المفاصل أفادت بوجود كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة في مناطق البوحياة بقضاء حديثة والقرية العصرية بالرمادي وتلعفر غرب نينوى".

وتابعت، "تحركت على اثرها مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة ( الانبار )، ولواء مغاوير القيادة ( الجزيرة ) والفرقة ١٥ (غرب نينوى) وباسناد من القوات البرية في لواء ٣٨ والفوج الثالث من لواء المغاوير والفوج الثاني لواء المشاة ٧٢ نحو الاماكن المستهدفة وضبطت:

١٤٧ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20لتر معبأة بمادة السي فور.

و٦٨ صاعق تفجير و١٤ عبوة مختلفة شكلية و٩ مساطر تفجير و٩ قنابر هاون مختلفة و ٤ مقذوفات عيار ١٥٥ ملم، وصاروخ ضد الدروع".

وأردفت بأن "المفارز الهندسة المرافقة للقوة تكفلت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة ضمن قواطعها".