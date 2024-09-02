في 4 محافظات.. الأمن العراقي يعتقل قرابة 50 متهماً من جماعة "القربان"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، عن حصيلة عملياته المتعلقة بمتابعة ملف الحركات السلوكية "المنحرفة" في أربع محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استمراراً لمتابعة جهاز الأمن الوطني في ملف الحركات السلوكية المنحرفة، لا سيما حركة القربانيين، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتكثيف الجهدين الفني والميداني، تمكنت مفارزنا في محافظة المثنى من إلقاء القبض على 20 متهماً من الحركة، بينهم ما يسمى بـ(العارف)، وهي تسمية تطلق على المنظرين لهذه الحركة أو بمعنى المبلغ والداعية".

وأضاف "كما تمكنت مفارزنا في محافظات ذي قار وواسط وميسان من القبض على 27 متهماً ينتمون للحركة"، مشيراً إلى "إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي عن اختراق جماعة "القربان" التي يطلق عليها أيضاً "العلي اللهية" حيث يقوم أفرادها بالترويج لأفكار منحرفة تتلخص بقيامهم بإجراء قرعة ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار شنقاً.