في 4 محافظات.. القبض على 17 مطلوباً بينهم إرهابيون

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على 17 مطلوباً بينهم إرهابيون وضبط عدداً الأسلحة غير المرخصة في أربع محافظات.

وذكر اعلام مديرية الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب (أس وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان والفرق العاشرة والسابعة والخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة ألوية تلك القيادات ومفرزة من مركز شرطة الزهراء ومفرزة من طوارئ شرطة البصرة تم نصب كمائن محكمة في محافظات البصرة وميسان ونينوى والانبار، وإلقاء القبض على اربعة ارهابيين في قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار".

وبينت انه "تم اعتقال 13 متهماً بمواد قانونية مختلفة في قضاءي المجر الكبير والمشرح في ميسان، وفي قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والدير والقرنة في البصرة، وقد جرى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".

واشارت الى ان مفارز الاستخبارات العسكرية ضبطت اعتدة وأسلحة غير مرخصة منها 17 بنادق كلاشنكوف، و4 مسدسات مختلفة النوع، و4 بنادق قنص صيد، ورشاشة BKC، وبندقية M16، وبندقية جي سي ايراني الصنع، و681 اطلاقة عيار 7.62ملم، و125 اطلاقة عيار 5.56ملم، و6 قنابل يدوية هجومية، و15 مخزن AK، و8 مخازن M16، في مناطق مختلفة من المحافظات أعلاه وقد تم التعامل معها حسب السياقات المعمول بها أصولياً.