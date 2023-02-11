في 4 محافظات.. الاستخبارات العسكرية تعتقل 39 مطلوباً بتهم مختلفة أبرزها "الإرهاب"

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، اعتقال 39 متهماً بينهم مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظات بغداد والأنبار وكركوك ونينوى.

وقال إعلام المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم إلقاء القبض على(6) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الرمادي وأبو غريب والرطبة وداقوق وعانة و (33) متهما آخرين بقضايا متنوعة في مناطق القيارة واللطيفية والمحمودية والرمادي وتلعفر والقائم وكرمة الفلوجة ووانة".

وبينت المديرية أن العمليات تمت "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة المقر المسيطر طوزخورماتو والفرق الخامسة والسابعة والعاشرة والحادية عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها"، فيما لفتت إلى "تسليمهم لجهات الطلب ميدانياً وأصولياً".