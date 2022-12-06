في 4 محافظات.. استخبارات الداخلية تعتقل (11) عنصرا من داعش

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال (11) مطلوباً ينتمون لتنظيم (داعش) بعمليات منفصلة في أربع بمحافظات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عدة عمليات استباقية نتج عنها إلقاء القبض على (11) إرهابياً من مطلوبين وفق أحكام المادة 4/ ارهاب وذلك لانتمائهم لعصابات (داعش) الارهابي حيث نفذت العمليات بمحافظة بابل وكركوك ونينوى وديالى".

وأضاف الوكالة، وفق البيان، انها "مستمرة بعملياتها النوعية التي تستهدف ما تبقى من العناصر الإرهابية".