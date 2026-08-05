في 3 مدن.. اعتقال مطلوبين بالقتل والخطف وانتشال غريق

شفق نيوز- محافظات

أعلنت أسايش أربيل وقيادة شرطتي كركوك وديالى، مساء الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل والخطف، بالإضافة إلى انتشال جثة غريق، وذلك في حوادث منفصلة شهدتها المدن الثلاث.

وفي التفاصيل، أعلنت مديرية أسايش أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبض على (ي. م. ص) المتهم بارتكاب جريمة قتل المواطن شوان خالص إبراهيم في مدينة كركوك، بعد فراره إلى مدينة أربيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

أما في كركوك، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، القبض على متهمين مطلوبين للقضاء في محافظة نينوى بتهمتي القتل العمد والخطف، بعد عملية أمنية نُفذت في منطقة الشورجة وسط المدينة.

وأخيراً في ديالى، حيث أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر ديالى، وذلك في ثاني حادث من نوعه وبعد ساعات من حادثة الغرق قرب جسر شهداء الحشد الشعبي.