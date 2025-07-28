في 3 محافظات.. وفاة سجين و5 ضحايا بحوادث سير واعتقال متهمين بـ"الربا"

شفق نيوز– البصرة/ كركوك/ ديالى

أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الماضية إحداهما داخل سجن المحافظة المركزي والأخرى نتيجة حادث مروري، فيما لقي سائق دراجة نارية مصرعه بحادث في كركوك، بينما أعلنت قيادة شرطة ديالى القبض على متهمين يعملون بـ"الربا" في مكاتب الصيرفة.

ففي البصرة، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "أحد نزلاء سجن البصرة المركزي توفي عن عمر ناهز 57 عاماً بسبب مضاعفات صحية تمثلت بارتفاع نسبة اليوريا في الدم بحسب تقرير المركز الصحي داخل السجن".

ولفت إلى أن "النزيل كان محكوماً بالسجن لمدة 15 عاماً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتُعد هذه الوفاة الثالثة التي تُسجل في السجن خلال نحو شهر".

وفي حادث آخر، أضاف المصدر أن "مواطناً سائق ستوتة لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة إثر حادث تصادم وقع بين الستوتة ومركبة مدنية في قضاء الزبير غربي المحافظة".

وإلى كركوك، قال مصدر طبي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على جسر وسط مدينة كركوك بين دراجة نارية وسيارة حديثة، أسفر عن وفاة سائق الدراجة على الفور، نتيجة شدة الاصطدام".

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي.

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة ديالى، "القبض على ثلاثة متهمين من أصحاب مكاتب الصيرفة، كانوا يمارسون نشاطات ربوية مخالفة للقانون، كما تم خلال الواجب ضبط سبع قطع سلاح مختلفة الأنواع كانوا يحتفظون بها داخل المكاتب".

وأضافت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كما تم ضبط (1750) بطاقة ماستر كارد تعود لمواطنين، كانت بحوزة المتهمين، صادرة من مصارف مختلفة، في مؤشر على وجود شبهات باستغلال تلك البطاقات".

وأكدت "تسليم المتهمين مع جميع المضبوطات إلى مديرية الأمن الوطني لإكمال إجراءات التحقيق أصولياً".