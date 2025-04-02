في 3 محافظات.. إنقاذ شاب من الانتحار واعتقال إرهابي وبائعي خمور (فيديو وصور)

شفق نيوز/‏ تمكنت السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، من إنقاذ شاب من محاولة انتحار واعتقال إرهابي وعدد من بائعي المشروبات الكحولية في محافظات كركوك والبصرة وبابل.

ففي بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، إنقاذ دوريات نجدة لشاب حاول الانتحار من أعلى مجسر "الأم" في مركز مدينة الحلة، وذلك استجابة لنداء وَردَ من السيطرة المركزية.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "فور تلقي النداء، سارعت دوريتا النجدة (ك 10) و(ك 14) إلى موقع الحادث، وتمكنتا بفضل سرعة التدخل والتعامل الحذر من السيطرة على الشاب وثنيه عن إلقاء نفسه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من قبل مركز الشرطة المختص".

وإلى كركوك، أعلن الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللواء 63 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، أطاح بأحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي من سكنة محافظة نينوى، فيما جرت عملية اعتقاله في كركوك، وتم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة".

وفي البصرة، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، القبض على عدد من المتهمين وضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية غير المرخصة في شارع بشار وسط المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوة تمكنت من ضبط 300 كرتون من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والأحجام، إضافة إلى دراجتين ناريتين كانتا تُستخدمان في عمليات النقل والتوزيع".

وتابع البيان، أن "العملية جاءت في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمحاربة الظواهر غير القانونية وتعزيز الأمن والنظام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لعرضهم على القضاء".