في 3 محافظات.. نجاة محامٍ من اغتيال وإنقاذ شخصين من الانتحار ومقتل آخر بنزاع

شفق نيوز/ نجا محام، يوم الجمعة، من محاولة اغتيال في محافظة ديالى، فيما أنقذت الشرطة شخصين حاولا الانتحار في العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني في ديالى، لوكالة شفق نيوز، بأن "المحامي نبيل الكرخي، تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل مجهولين اثناء زيارته غرفة محامي خان بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة)".

ويشار إلى أن الكرخي يشغل حاليا منصب رئيس هيئة انتداب محاميي ديالى.

وأدانت نقابة محاميي ديالى محاولة اغتيال الكرخي، في بيان رسمي، مطالبة الأجهزة الأمنية بكل أصنافها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تمكنت من إنقاذ شخص حاول رمي نفسه من أعلى بناية ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، بدافع الانتحار".

وفي السياق، أنقذت دوريات نجدة الأعظمية، شخصا حاول الانتحار من أعلى جسر (١٤ رمضان) شمالي بغداد، بعد أن تم مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة على الجسر، وإشعار السيطرة المركزية والتوجه له وإنقاذه قبل رمي نفسه.

الى ذلك قُتل شخص مستطرق نتيجة مشاجرة بين عشيرتين في منطقة الكرمة بالبصرة.

ووفقا لمصدر أمني مسؤول فإن المشاجرة نشبت نتيجة خلاف على لعبة كرة القدم.