في 3 محافظات.. مقتل مواطن ومصرع آخر وإصابة اثنين بحوادث متفرقة

شفق نيوز- ذي قار/ النجف/ صلاح الدين

أفادت مصادر أمنية في ثلاث محافظات عراقية، مساء اليوم والأحد، بمقتل شخص خلال مشاجرة فيما لقي آخر مصرعه بحادث، وأصيب اثنان آخران بحادث سير.

وقال مصدر أمني في محافظة النجف، لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع بين جارين في منطقة الصدر الثالثة في الكوفة أسفر عن مقتل أحدهما بسبب تلقيه لكمة عنيفة على الوجه".

وأوضح أن "سبب الشجار بسبب حرق النفايات من قبل أحد طرفي الشجار".

فيما أبلغ مصدر في ذي قار وكالة شفق نيوز، بأن "سائق دراجة نارية نوع (ستوتة) كان يسير عكس السير تعرض لحادث دهس من قبل سائق عجلة نوع (سكانيا)، حيث أدى الحادث لوفاته على الفور".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسهلت لسيارات الاسعاف نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وإلى صلاح الدين، أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، باندلاع حريق عقب انقلاب صهريج محمّل بالمشتقات النفطية على الخط السريع الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة تكريت، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين كانا على مقربة من موقع الحادث.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الصهريج انقلب نتيجة فقدان السائق السيطرة أثناء مروره بمنعطف قريب من مدخل تكريت الجنوبي، الأمر الذي أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الوقود واشتعالها خلال دقائق، مسبباً عمود دخان كثيف شوهد من مسافات بعيدة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني من مراكز تكريت والعلم وسامراء هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من تطويق منطقة الاشتعال ومنع امتداد النيران إلى المركبات المتوقفة على جانبي الطريق، فيما نقلت فرق الإسعاف مدنيين اثنين أصيبا بحروق متفاوتة واختناق نتيجة الدخان، إلى مستشفى تكريت التعليمي".

وتابع المصدر، قائلاً إن "فرق الإطفاء ما تزال تعمل حتى اللحظة على السيطرة الكاملة على الحريق، باستخدام الرغوة والمياه العذبة، نظراً لحجم الوقود المتسرب وخطورة الانفجارات الثانوية المحتملة".

كما باشرت القوات الأمنية قطع الطريق السريع وتحويل مسار المركبات إلى طرق بديلة، إلى حين انتهاء عمليات الإخماد ورفع مخلفات الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب انقلاب الصهريج والجهة التي كان متوجهاً إليها، وفقاً للمصدر.