في 3 محافظات.. مقتل شاب وإحباط محاولة استغلال فتاة قاصر وحريق بمستودع نفطي

شفق نيوز- البصرة/ ميسان/ ديالى

قُتل شاب ثلاثيني، مساء الخميس، على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان، في حين تمكّنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مستودع نفطي جنوبي البصرة، إلى جانب إحباط محاولة استغلال فتاة قاصر.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص في الثلاثينات من عمره في منطقة الروابة وسط محافظة ميسان، نتيجة تعرّضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وأوضح المصدر، أن ذوي المجني عليه طلبوا الشكوى ضد أقاربهم من عشيرة (النبگان)، وذلك لوجود مشاكل بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته، في حين تم نقل الجثة إلى الطب العدلي.

وفي محافظة البصرة، تمكّنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب في أحد خزانات المستودع النفطي بالفاو.

وأفاد مصدر محلي، بأن الحريق اندلع في خزان بسعة 58 ألف لتر، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في الحريق لتحديد الأسباب.

أما في محافظة ديالى فقد، أحبطت شرطة المحافظة محاولة استغلال فتاة قاصر واستعادت مبلغاً مالياً كبيراً.

وقالت قسم الإعلام في قيادة شرطة ديالى في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، إن "مفارز سيطرة الغالبية وبالتعاون مع قسم شرطة هبهب تمكّنت من القاء القبض على أحد الأشخاص قادم من إحدى المحافظات الجنوبية لعدم حمله مستمسكاً رسمياً، وكانت برفقته فتاة قاصر من إحدى المحافظات الوسطى، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات الفورية".

وأشار البيان إلى "تحويل الطرفين إلى مركز شرطة الغالبية، حيث أظهرت التحقيقات قيام الفتاة القاصر بسرقة مبلغ مالي كبير من دار ذويها، بعد أن تم استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوعدٍ كاذب بالزواج، في محاولة لاستغلال صغر سنّها والهروب خارج إرادة أسرتها".

وعُرضت القضية أصولياً، وفقاً للبيان ذاته، على قاضي التحقيق المختص، الذي "قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات، مع التحفظ على الفتاة القاصر حفاظاً على سلامتها، فضلاً عن ضبط المبلغ المالي والهاتف المستخدم في الواقعة وإجراء اللازم أصولياً".