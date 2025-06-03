في 3 محافظات.. مصرع امرأة واعتقال عدة أشخاص بتهم مختلفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع امرأة جراء مشاجرة دامية اندلعت بالأسلحة النارية بين مجموعة أشخاص، فيما لأقت القوات الأمنية القبض على عدد من الأشخاص بتهم مختلفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة مسلحة وقعت في شارع الجنابي وسط مدينة البصرة، نتيجة خلاف عائلي، وأسفرت عن مقتل امرأة".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص متورطين في الحادث، فيما فتحت تحقيقاً للوقوفعلىملابساته".

فيما أبلغ مصدر أمني في المثنى، وكالة شفق نيوز "بتعرض شاب لإصابة بليغة في العين إثر مشاجرة استخدمت فيها آلة حادة (حربة) على خلفية نزاع حول أرض زراعية، وذلك في منطقة المملحة–واديخرز".

وفي بغداد، ذكرت نجدة شرطة منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات وردت عن وجود مقطع يُظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق العيارات النارية تحت نفق جسر الزعفرانية.

وعلى الفور، وبمتابعة ميدانية مباشرة تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية حيث تم جمع المعلومات والأدلة، وتحليل مقاطع الفيديو وكاميرات المراقبة المتوفرة.

ومن خلال الجهد الاستخباري والمتابعة المستمرة، تم تحديد هوية الشخص ومكان تواجده، حيث تم تنفيذ عملية تم خلالها القبض عليه ضمن شارع المستشفى، وبحوزته قطعة سلاح نوع مسدس محور، وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.