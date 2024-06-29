في 3 محافظات.. مشاجرتان ومقتل رجل ومحاولة انتحار فاشلة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بحدوث مشاجرتين ومقتل رجل ومحاولة انتحار فاشلة في 3 محافظات عراقية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثمان رجل داخل منزله في منطقة الشرقية (قرب جامع الخالص الكبير) شمال ديالى".

وفي النجف، اندلعت مشاجرة بسبب خلاف على تشغيل المولدة تطورت الى اطلاق نار في شارع المعمل قرب جامع الخزاعل".

وفي بغداد، اندلعت مشاجرة ثانية، كان أحد طرفيها منتسب من فوج طوارئ الرصافة السابع اثناء الواجب حيث قام أحد الأشخاص ومعه فتاة بتهديد منتسب اثناء الواجب حيث ادعى أنه حماية النائب باقر الساعدي يستقل عجلة من نوع لاندكروز مضللة بيضاء اللون حيث تم تسليمهم الى مركز شرطة بغداد الجديده بوصل استلام اصولي وإقامة دعوى أصولية من قبل فوج طوارئ الرصافة السابع".

وفي بغداد أيضا، اشارت المصادر الى "انقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر 14 رمضان بدافع الانتحار حسب ادعائها تعاني من مشاكل عائلية".

ولفتت المصادر الى ان "الفتاة مشردة ولايوجد لديها اهل حسب اقوالها وتم تسليمها الى دار المشردات".