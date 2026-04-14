في 3 محافظات.. محاولة اختطاف شاب والإطاحة بتاجري أسلحة وضبط قطع أثرية

شفق نيوز- أربيل/ واسط/ البصرة

أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، بإحباط محاولة اختطاف شاب كوردي من قبل مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط الإطاحة بتاجري سلاح، بالإضافة إلى إحباط تهريب 25 قطعة أثرية في البصرة.

وعن تفاصيل حادثة أربيل، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من المسلحين حاولت اختطاف شاب من أهالي قرية شانشين ضمن حدود قضاء مخمور غربي أربيل، إلا أن تحركاً سريعاً من قبل سكان المنطقة حال دون ذلك".

وأضاف أن "الأهالي تصدوا للمسلحين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم (داعش) أثناء محاولتهم نقل الشاب إلى خارج المنطقة، ما أدى إلى تحريره وإفشال العملية".

ولم ترد معلومات إضافية عن وقوع إصابات، فيما لم تصدر الجهات الأمنية بياناً رسمياً بشأن الحادث حتى الآن.

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني في البصرة وكالة شفق نيوز، بـ"عثور الأجهزة الأمنية على 25 قطعة معدنية يعتقد أنها أثرية كانت معدة للتهريب إلى خارج المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "القطع تم ضبطها وتسليمها إلى مفتشية آثار وتراث محافظة البصرة".

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من الإطاحة بمتهمين اثنين بعد رصدهما يروّجان لبيع أسلحة غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهما (5) مسدسات، و(73) مخزناً لبنادق كلاشنكوف، و(50) إطلاقة عيار 9 ملم".

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة، وفق البيان.