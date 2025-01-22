في 3 محافظات.. كشف ملابسات جريمتي قتل وإحباط محاولة انتحار

شفق نيوز/ كشفت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، ملابسات جريمتي قتل والتوصل إلى المتهمين وإلقاء القبض عليهما، فيما تمكنت من إنقاذ شاب حاول الانتحار، كما تم إخماد حريق "متعمد" في مدرسة.

وعن جريمة القتل الأولى، قالت وزارة الداخلية، إن "قسم مكافحة إجرام الأنبار استخبر بوجود حادث قتل في منطقة الجزيرة على طريق سدة البوذياب، فتوجهت على الفور مفرزة من شعبة مكافحة إجرام الرمادي والأدلة الجنائية إلى محل الحادث، حيث عثرت على عجلة صالون وعند تفتيشها تم العثور على جثة تعود للمجني عليه في صندوق العجلة مصاب في رأسه".

وأضافت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "على إثرها تم على الفور تشكيل فريق عمل للبحث عن الجناة ومن خلال جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة، والتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، وخلية الصقور لمحافظة الأنبار، تم التوصل إلى مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه بأقل من 20 ساعة، وضبط بحوزته السلاح المستخدم بالجريمة وهو مسدس كولمبي، و3 ظروف فارغة".

وبينت أنه "تم التحقيق مع المتهم وتدوين أقواله واعترف صراحة بقيامه بالجريمة لوجود خلاف حول مبلغ مالي، وتم إجراء كشف الدلالة للمتهم، وإحالته للمحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".

وعن جريمة القتل الثانية، أعلنت مديرية شرطة سامراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تمكن الفريق المشكل في مقر المديرية من كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت يوم الاثنين الماضي والتوصل إلى القاتل وإلقاء القبض عليه خلال 48 ساعة لينال جزاءه العادل".

أما بخصوص محاولة الانتحار، فقد أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بإلقاء شاب لنفسه من أعلى جسر السماوة وسط محافظة المثنى في مياه نهر الفرات للانتحار، لكن فرق الإنقاذ القريبة من مكان الحادث أنقذته بعد أن حاول هو أيضاً السباحة للخروج من المياه.

وعن حادث الحريق المتعمد في مدرسة، أعلنت مديرية تربية المثنى، تعرض بناية مدرسة "كنز المعرفة" الواقعة في حي الحسين وسط مدينة السماوة، لحريق بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التحقيقات الأولية أفادت بأن الحريق تم بفعل فاعل، إذ قام بكسر زجاج شباك غرفة إدارة المدرسة، والقيام بحرق بعض الدفاتر، وأن سجلات الدرجات وملفات الطلبة لم يصبها أي ضرر".

وتابع البيان، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، ولم تتعرض بناية المدرسة إلى أضرار كبيرة، وإنما تضرر أثاث غرفة الإدارة فقط"، مبيناً أن "بناية المدرسة لم يخصص لها حارس لكونها جديدة وبسبب النقص في أعداد كوادر الحراس".