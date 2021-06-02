في 3 محافظات.. قنبلة يدوية تودي بحياة منتسب أمني واعتقال 6 دواعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في مديرية شرطة محافظة الانبار، يوم الأربعاء، بأن منتسباً أمنياً لقي مصرعه جراء عبثه بقنبلة يدوية، فيما ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على ستة عناصر من داعش في نينوى وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في فوج الطوارئ السادس بمدينة الفلوجة، كان يتقاذف قنبلة يدوية بين يديه أثناء أداء الواجب في نقطة أمنية، إلا أنها انفجرت عليه".

وبين أن "المنتسبين المرابطين في النقطة الأمنية قاموا بنقله إلى مستشفى الفلوجة فور وقوع الحادث، لكنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى".

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إلقاء القبض على ستة من عناصر تنظيم داعش، جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، خلال مداهمة أوكارهم في نينوى وكركوك.

وأوضحت أن "معلومات استخبارية دقيقة وردت عن تواجد عدداً من الإرهابيين وكدساً للعتاد، وعلى اثرها توجهت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦، قيادة عمليات نينوى، إلى المكان المحدد وألقت القبض على أربعة ارهابيين".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠، قيادة عمليات غرب نينوى، ألقت القبض على ارهابي اخر"، مشيرة إلى أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، المقر المتقدم للعمليات المشتركة، ألقت القبض على احد الارهابيين في كركوك".

ولفتت المديرية إلى أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة، قيادة عمليات ديالى، ضبطت كدس عتاد في احد اوكار داعش يضم قنابر هاون عيار ٨٢ ومساطر وصواعق تفجير بالإضافة إلى أرزاق جافة".