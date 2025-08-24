في 3 محافظات.. عمليات أمنية تطيح بأربع عصابات لتزوير الوثائق الرسمية

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، عن الإطاحة بأربع عصابات متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، خلال عمليات نوعية نُفذت في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارزه في غرب نينوى تمكنت من اعتقال متهم متلبس بحوزته خمس بطاقات موحدة مزورة كان يعتزم بيعها مقابل ستة آلاف دولار أمريكي".

وأضاف البيان أن "قوة من الأمن الوطني في العاصمة بغداد فككت شبكة إجرامية متخصصة في التزوير، حيث ألقت القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهما وثائق مزورة شملت بطاقات وطنية موحدة، وهويات تعريفية صادرة عن وزارة الداخلية، وبطاقات سكن وبطاقات ناخبين وسنوية عجلة مزورة"، موضحا أنه "في محافظة المثنى اعتقل الجهاز شخصاً متورطاً بتزوير الشهادات المدرسية، كان يروج لخدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأكد الجهاز، أن "عملياته استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة مستمرة لتحركات المشتبه بهم، مع استحصال الموافقات القضائية كافة قبل تنفيذ الاعتقالات"، مشدداً على "استمرار جهوده في ملاحقة جرائم التزوير وحماية سلامة الوثائق الرسمية"، داعياً المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخط الساخن (131)".