في 3 محافظات عراقية.. مقتل مدني وانتحار آخر ونجاة ثالث من محاولة اغتيال

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، مساء الثلاثاء، بمقتل مدني طعناً بالسكين، في وقت أقدم شاب على الانتحار داخل منزله، بينما نجا منتسب من محاولة اغتيال وذلك باحداث متفرقة في محافظات نينوى وديالى وذي قار.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مجهولاً يحمل سكيناً قام بطعن رجل مدني عدة طعنات أدت إلى وفاته في منطقة الاصلاح الزراعي بالجانب الايمن لمدينة الموصل، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين أن "دوريات الشرطة توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ومرتكب الجريمة"، مشيراً إلى أن "سبب الجريمة ما زال مجهولاً".

من جانب آخر، أبلغ مصدر امني في ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 29 عاماً أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في أطراف قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته الغامضة، فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وأعلنت منظمة مدنية في وقت سابق تسجيل 88 حادثة ومحاولة انتحار في ديالى خلال العام الماضي 2021، انتهت 54 منها بالموت و34 محاولات تم احباطها.

وغالبية حالات الانتحار وقعت بين صفوف النساء بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، ذكر مصدر أمني في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أن "منتسباً أمنياً تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، إذ فتحوا مسلحون نيران أسلحتهم باتجاهه ما أدى إلى إصابته بقدمه، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين ان "الجناة تم التعرف عليهم وهم اقرباء العنصر الامني المستهدف، ونفذوا محاولة اغتياله بسبب خلافات عائلية بينهم، وتم تقديم شكوى بحقهم".