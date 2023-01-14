في 3 محافظات عراقية .. مصرع منتسب واعتقال متهمين بجريمتي قتل أحدهما لأب بحق ابنه

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، اليوم السبت، وفاة منتسب في بغداد، فيما أعلنت قيادتا شرطة بابل وواسط اعتقال متهمين بجريمتي قتل أحدهما ارتكبها أب بحق ابنه.

وقال المصدر في حديث الى وكالة شفق نيوز إن "منتسباً في وزارة الداخلية في حمام منزله، الواقع بمنطقة التاجي، شمالي بغداد، وأصيب بمنطقة الرأس ما أدى الى وفاته على الفور وتم نقله الى المستشفى من قبل شقيقه"، مبيناً أن "الحديث عن انتحار المنتسب غير صحيح".

من جهة أخرى أعلنت قيادة شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "الكشف عن جريمة قتل شاب غامضة والقبض على الفاعل في أقل من 24 ساعة من الحادثة ضمن مدينة الحلة".

وأضافت القيادة، أن "فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري، يتألف من قسم مكافحة الإجرام-شعبة الصوب الصغير وخلية الصقور بالتنسيق والتعاون مع السلطة القضائية".

وبينت القيادة أن "الفريق تمكن في اقل من 24 ساعة من كشف جريمة قتل شاب في أواخر العشرينيات من عمره عثر على جثته في منطقة زراعية ضمن مدينة الحلة وعليها آثار طلق ناري في منطقة الرأس باستخدام سلاح مسدس 9 ملم والقبض على الفاعل".

وتابعت قيادة شرطة بابل في بيانها أن "المتهم وبعد مواجهته بالأدلة اعترف صراحة بارتكابه جريمة القتل، ليتم توقيفه اصولياً وفق المادة (406) من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

بدورها أشارت شرطة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إلى "اعتقال متهم ارتكب جريمة قتل بحق ابنه وسط مدينة الكوت".

وأضافت القيادة في بيانها أنه "بعد ورود معلومات عن جريمة قتل في منطقة الكريمية بمحافظة واسط، تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مكافحة إجرام المحافظة وقسم شرطة العزة وقسم الأدلة الجنائية، حيث باشر فريق العمل بعد الوصول إلى مكان الحادث بجمع المعلومات والتعمق بالتحقيق مع ذوي المجني عليه".

وتابعت القيادة أنه "بعد إجراء التحقيق تم التعرف على الجاني وتبين أن من قام بقتله هو والده الذي اعترف بقيامه بقتل ولده بواسطة أنبوب معدني الذي تم ضبطه في مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 406 قتل عمد".