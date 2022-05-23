في 3 محافظات عراقية.. شاب ينتحر وأربعة مصابين بمشاجرة وهجومين مسلحين

شفق نيوز/ افادت مصادر أمنية في ثلاث محافظات عراقية، يوم الاثنين، بانتحار شاب بسبب خلاف عائلي، فيما أصيب أربعة آخرون بهجومين ومشاجرة.

وقال مصدر في محافظة النجف، لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في العشرينيات من عمره ألقى بنفسه من فوق مجسر ثورة العشرين وسط مدينة النجف، بعد خروجه من منزله غاضباً بسبب خلاف مع والده لعدم إعطائه قسط سلفة شهرية مشترك بها المجنى عليه قيمة المبلغ 250 ألف دينار عراقي".

وبين أن "الشاب أصيب بكسور عدة في جسده، لم يفلح معها نقله للمستشفى، حيث توفي هناك".

وفي محافظة ذي قار، ابلغ مصدر شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين هاجموا شاباً في قضاء البطحاء غربي المحافظة، وأصابوه بعدة رصاصات في الرأس نقل على اثرها للمستشفى وهو بحالة خطرة وفاقداً للوعي".

إلى ذلك، ذكر مصدر امني في بغداد لوكالة شفق نيوز، ان "شخصاً مجهول الهوية طعن شخصاً آخر بسكين في صدره فأصيب إصابة خطرة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الجاني بالفرار".

واشار الى ان الحادث "حصل في قطاع ٥٤ بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

واضاف المصدر أن "مجموعة من الشباب كانوا يقفون أمام منزل في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، مما أثار صاحب المنزل فتشاجر معهم وتطور الأمر إلى استخدام الاسلحة البيضاء ما أسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة بجروح".

وتابع المصدر بأن "قنبلة يدوية هجومية ألقيت على منزل مواطنة في منطقة الغزالية شمال غربي بغداد، وتسبب بأضرار مادية للمنزل دون تسجيل اصابات بشرية"، مضيفا ان "صاحبة المنزل سجلت دعوى لدى مركز الشرطة ضد طليقها وهو ضابط في وزارة الدفاع".