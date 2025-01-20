في 3 محافظات.. ضبط أدوية تالفة وغلق صيدليات ومحل يبيع دجاجاً "ميتاً"

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الاثنين، باعتقال سائق سيارة حمل متوسطة الحجم ينقل كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وفيما أغلقت الرقابة الصحية في الأنبار صيدليتين ومختبر غير مجازة واعتقال أصحابها، ألقت شرطة النجف القبض على صاحب محل يبيع دجاج مصاب بـ"فيروس خطير".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة صلاح الدين في سيطرة (الشيخ إبراهيم) على طريق تكريت - صلاح الدين، ضبطت عجلة نوع (مرسيدس/ براد) محملة بأدوية ومستلزمات طبية غير مرخصة، والقبض على سائق العجلة المدعو (و. ش. ن)".

وبين أن "الأدوية مجهولة المصدر وتحمل تواريخ نفاد صلاحية غير صحيحة، وبحسب ادعاء السائق الأدوية قادمة من العاصمة بغداد باتجاه محافظة نينوى"، مشيراً إلى تسليم العجلة مع سائقها والمواد المضبوطة إلى قسم مكافحة الجريمة المنظمة في الدجيل أصوليا.

وأوضح المصدر أن "الأدوية كانت بكميات كبيرة وتم نقل السائق مع المواد المضبوطة للتحقيق لغرض معرفة تفاصيل وأسباب نقل هذه الأدوية وما إذا كنت صالحة للاستخدام منه عدمه".

وفي السياق، أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الأنبار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن قيامها بالاشتراك مع الرقابة الصحية بحملة موسعة على الصيدليات والمختبرات غير المجازة ضمن قضاء الرمادي، مركز المحافظة.

وبينت أنه تم ضبط صيدليتين ومختبر طبي غير مجازة، وجرى اعتقال أصحابها وتوقيفهم وفق أحكام المادة 50/1 من قانون الصيدلية و99 من قانون الصحة.

وفي النجف، ذكرت دائرة صحة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الرقابة الصحية باشرت بحملة صحية مشتركة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، والجريمة المنظمة، والبيطرة.

وأشارت إلى أنها تلقت بلاغاً عن وجود مخالفات في أحد محال بيع الدجاج، وتوجهت فرق الرقابة الصحية إلى الموقع، وتمت ملاحظة أن صاحب المحل أغلقه وانصرف إلى منزله، وعلى الفور، تمت مخاطبة قيادة الشرطة لإرسال دورية مرابطة عند باب المحل لمنع نقل الدجاج الميت وغير المذبوح إلى خارج المحل.

وتابعت "عند الساعة الواحدة ليلاً، باشرت دورية النجدة المرابطة بالموقع، وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً، تم ضبط صاحب المحل متلبساً بعد فتحه للمحل. وتبين وجود دجاج ميت وغير مذبوح يتم بيعه على أنه طازج، مما يشكل غشاً تجارياً واضحاً".

وأكدت دائرة الصحة أنه تم غلق المحل لمدة 14 يوماً بقرار رسمي، واصطحاب صاحب العلاقة برفقة إلى مديرية الجريمة المنظمة. كما رفعت دائرة صحة النجف دعوى قضائية بحقه.

وأوضحت أن التحقيقات وبالتعاون مع البيطرة أظهرت أن جميع الدجاج كان مصاباً، وأن حالات الموت مستمرة في الحقل بسبب إصابته بفيروس "نيوكاسل".