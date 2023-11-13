في 3 محافظات.. إصابة 4 أشخاص بنزاع عشائري وحادث واعتقال 5 تجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري شمال شرق بعقوبة، فيما أصيبت مديرة مدرسة بانهيار سقف قاعة دراسية في النجف، وفي كربلاء اعتقلت القوات الأمنية تجار مخدرات "خطرين".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعاً عشائرياً نشب في قرية (سراجق) التابعة لناحية السلام 25كم شمال شرق بعقوبة، وأدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط برتبة مقدم".

وأكد المصدر أن "قوات الأمن تدخلت لفض النزاع ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً شاملاً بالحادث".

وعلى صعيد منفصل، قال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن "مديرة مدرسة (العهد) في حي السواق بمحافظة النجف، أصيبت جراء انهيار سقف إحدى القاعات الدراسية، حيث كانت متواجدة فيها".

وبين أن "فرقة من الإسعاف الطبي حضرت لمكان الحادث ونقلت المديرة لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".

من جانب آخر، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من جهاز مكافحة المخدرات في كربلاء تمكنت وبعملية نوعية من اعتقال خمسة تجار مخدرات خطرين بحوزتهم 3كغم من مادة الكريستال المخدرة".

وأوضح أن "المعتقلين كانوا قادمين من محافظة ميسان، لغرض تصريف بضاعتهم في كربلاء".