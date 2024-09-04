في 3 محافظات.. إصابة 2 بحادث سير واعتقال إرهابيين ومطلق عيارات نارية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين بحادث سير وقع على طريق يربط المحافظة بالسليمانية، فيما ألقت القوات الأمنية في كربلاء القبض على إرهابيين اثنين، كما تم اعتقال مطلق عيارات نارية في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صهريجاً محملاً بالمشتقات النفطية انقلب على طريق الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية في منطقة (علااللهي) في ناحية بازيان، ما أسفر عن إصابة سائق الصهريج ومواطن آخر، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الحادث أدى إلى قطع الطريق وباشرت فرق المرور والدفاع المدني بالعمل على إعادة فتح الطريق وتنظيمه أمام السيارات".

وفي كربلاء، أعلنت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كربلاء، رصدت معلومات استخبارية تفيد بوجود محكومان هاربان صادرة بحقهما عدة أحكام بالإعدام نتيجة قيامهما بعمليات إرهابية".

وبينت أن "المتهمين كانا قادمان من خارج المحافظة يرومان الدخول إليها"، مشيرة إلى أنه "على الفور تم استنفار الجهد الاستخباري ونصب الكمائن، حيث تمكنت مفارز المديرية أعلاه من القاء القبض عليهما، وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام".

إلى ذلك، ذكرت قيادة شرطة الكرخ في بغداد، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن مفارزها "وفور سماع صوت إطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية قاطع نجدة النصر والسلام التابع إلى مديرية نجدة الكرخ في قيادة شرطة بغداد الكرخ، تحركت دوريات النجدة على الفور وتم تطويق حفل زفاف أقدم أحد المتهمين على إطلاق النار خلاله حيث تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح نوع كلاشنكوف واصطحابه مع السلاح إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".