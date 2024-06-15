في 3 محافظات.. إصابة أطفال بهجوم لـ"كلب سائب" ومصرع طفلة ومحاولة انتحار "فاشلة" لامرأة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية وطبية، يوم السبت، بإصابة 8 أطفال بهجوم من "كلب سائب" في ذي قار، في حين لقيت طفلة مصرعها في ديالى، في وقت سجلت فيه بغداد محاولة انتحار فاشلة لامرأة.

وقال مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، إن "كلباً سائباً هاجم عدد من الأطفال بمنطقة حي اور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتسبب باصابة 11 طفلا بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان " الاهالي نقلوا أولادهم للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما طوقت القوات الامنية منطقة الحادث وقامت بقتل الكلب السائب".

وفي ديالى، افاد مصدر بمصرع طفلة بعمر 6 سنوات بحادث دهس من قبل باص اجرة (كيا) على طريق المفرق وسط مدينة بعقوبة.

وفي بغداد، افاد مصدر باصابة امرأة تبلغ من العمر 64 سنة بحروق خطيرة نتيجة اقدامها على الانتحار مستخدمة مادة النفط ضمن قطاع 78 في مدينة الصدر.

كما أصيب موظف في وزارة الزراعة نتيجة تعرضه لرصاصة طائشة استقرت في القدم ضمن منطقة الفضيلية، نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، وفقاً للمصدر.