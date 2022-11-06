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في 3 محافظات.. إحباط محاولة تهريب 215 ألف لتر من المشتقات النفطية

Category: أمـن

Date: 2022-11-06T16:00:07+0000
في 3 محافظات.. إحباط محاولة تهريب 215 ألف لتر من المشتقات النفطية

شفق نيوز/ اعلن جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الأحد، عن ضبط وكر وساحة لتهريب المشتقات النفطية تحويان على أكثر من 200 ألف لتر معدة للتهريب، في ديالى وبغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من ضبط أربع عجلات تحتوي على 129 ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب، وإلقاء القبض على سائقيها وفق مذكرات قبض قضائية".

واضاف "وفي بغداد ضبطت قوة من الجهاز وكراً لتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة، خلال مداهمة جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم خلالها مصادرة عجلتين وخزانين، بالإضافة إلى ثلاث مضخات وقود إحداها تحتوي على عداد تفريغ، كما تم ضبط عجلة تحمل 36 ألف لتر كانت معدة للتهريب في منطقة النهروان".

وتابع الجهاز "وفي ذات الصدد تمكنت مفارزنا في محافظة صلاح الدين من ضبط ساحة خزن غير أصولية في قضاء الدجيل بداخلها خمس عجلات وخمسة صهاريج تحتوي على 50 ألف لتر من مادة زيت الغاز، كما تم إلقاء القبض على صاحب الساحة".

واشار الى إحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان جهاز الأمن الوطني، عن تفكيك شبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، مبينا ان من بين أفراد الشبكة ضباط وتجار وموظفين كبار، موضحا ان الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.

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