في 3 محافظات.. إحباط محاولة انتحار واعتقال 5 نساء إثر عمليتي سرقة

شفق نيوز- السليمانية/ حلبجة/ نينوى

اعتقلت القوات الأمنية في محافظتي السليمانية وحلبجة، يوم الثلاثاء، 5 نساء على خلفية قيامهن بعمليتي سرقة منفصلتين، في وقت تمكّنت شرطة النجدة في نينوى من إحباط محاولة انتحار لشاب من على أحد جسور المدينة.

في نينوى، أحبطت شرطة النجدة محاولة انتحار لشاب حاول القفز من جسر الموصل الخامس، في الساحل الأيمن من المدينة، على خلفية مشكلة عائلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات النجدة انقذت الشاب من القفز من أعلى جسر الموصل الخامس"، مبيّنة أن "الشاب من مواليد 1997 ويعمل كاسباً، ويسكن حي مشيرفة الثانية في الجانب الأيمن من الموصل".

وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "محاولة الانتحار جاءت بسبب مشكلة عائلية"، مبيناً أن القوة الأمنية سيطرت على الموقف دون وقوع إصابات.

في السياق، أعلنت مديريتا شرطة السليمانية وحلبجة، إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا سرقة، بينهم امرأتان بتهمة سرقة ذهب في السليمانية، وثلاث نساء بسرقة سيارة في حلبجة، مع استعادة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وذكرت مديرية شرطة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مواطناً تقدم بشكوى إلى مكتب شرطة رزگاري التابع لقسم مكافحة الإجرام، أفاد فيها بتعرّض منزله لسرقة كمية كبيرة من الذهب".

وبعد الحصول على قرار من قاضي التحقيق، باشرت مفارز قسم مكافحة الإجرام بإجراءات التحقيق والمتابعة لكشف الجناة وفق البيان، حيث أسفرت التحريات عن إلقاء القبض على متهمتين بالحادثة.

وأشار بيان الشرطة، إلى أن "المتهمتين كانتا قد قامتا ببيع الذهب المسروق"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية تمكّنت من ضبط الذهب المسروق إضافة إلى المبلغ المالي الذي بيع به".

وفي حادثة أخرى، أعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة سيارة من نوع تويوتا كراون.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مواطناً تقدم بشكوى إلى قسم مكافحة الإجرام أفاد فيها بسرقة سيارته عند الساعة السابعة والنصف مساء أمس، مع وجود شكوك لديه تجاه شخص معين".

وأضافت أن "قوات الشرطة باشرت فوراً بالتحقيق والمتابعة عبر مفارزها، وتمكّنت خلال أقل من ثلاث ساعات من إلقاء القبض على ثلاث متهمات وهن (و. ع. س) البالغة 39 عاماً، و(ر. ع. أ) البالغة 38 عاماً، و(س. ف. ح) البالغة 17 عاماً، وجميعهن من سكنة محافظة حلبجة".

وأكدت المديرية، ضبط السيارة المسروقة وإعادتها، مشيرة إلى أن "المتهمات اعترفن بجريمتهن أمام قاضي التحقيق، وتم توقيفهن وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي".